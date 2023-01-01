Гнучкі автоматизовані рішення для паркування будь-якого масштабу. Pavemint пропонує досвід паркування 21 століття, заснований на гнучких автоматизованих рішеннях для паркування, призначених для підвищення ефективності роботи.

Вебсайт: pavemint.com

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