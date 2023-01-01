The Architectural Review — єдиний глобальний архітектурний журнал 21 століття. Надихайтеся гострою критикою та мисленням, що стоїть за будівлями, що формують архітектурний дискурс.

Вебсайт: architectural-review.com

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