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Ваш повний ресурс із кримінального правосуддя. The Crime Report (TCR) – це єдина всеохоплююча служба новин у країні, яка висвітлює різноманітні виклики та проблеми кримінального правосуддя 21 століття в США та за кордоном. TCR є членом Investigative News Network сайтів онлайн-журналістських розслідувань.

Вебсайт: thecrimereport.org

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