NHK WORLD-JAPAN — міжнародна служба японської громадської медіа-організації NHK. Він надає останню інформацію про Японію та Азію через телебачення.

Вебсайт: www3.nhk.or.jp

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