France Télévisions — національне громадське телебачення Франції. Це державна компанія, утворена в результаті інтеграції громадських телеканалів France 2 і France 3, до яких пізніше приєдналися юридично незалежні канали France 4 і France 5.

Вебсайт: france.tv

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