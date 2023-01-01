Digi Online — безкоштовна програма, призначена для абонентів RCS і RDS, яка дозволяє: - дивіться онлайн спортивні канали Digi Sport 1, 2, 3 і 4, канал новин Digi24 і музичний канал UTV - доступ до HBO GO безпосередньо з програми * - доступ до PLAY з програми ** - перегляд телепрограми для всіх каналів Digi ***

Вебсайт: digionline.ro

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