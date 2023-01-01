Comisión Federal de Electricidad — це державна електрична компанія Мексики, широко відома як CFE. Це домінуюча електрична компанія країни та друга за потужністю державна компанія країни після Pemex.

Вебсайт: app.cfe.mx

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