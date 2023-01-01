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ChargePoint

ChargePoint

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Вебсайт: chargepoint.com

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ChargePoint (раніше Coulomb Technologies) — компанія, що займається інфраструктурою електромобілів, що базується в Кемпбеллі, Каліфорнія. ChargePoint керує найбільшою онлайн-мережею незалежних зарядних станцій для електромобілів, що працюють у 14 країнах, і створює технології, які в ній використовуються.

Вебсайт: chargepoint.com

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