Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ancestry» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ancestry.com LLC — це приватна онлайн-компанія, розташована в Лехі, штат Юта. Найбільша комерційна генеалогічна компанія у світі, керує мережею генеалогічних, історичних записів і відповідних генетичних генеалогічних веб-сайтів.

Вебсайт: ancestry.com

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