WebCatalog
GEDmatch

GEDmatch

gedmatch.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

GEDmatch пропонує безкоштовний сайт ДНК, створений для генетичних генеалогічних досліджень. Завдяки глобальній базі даних даних аутосомної ДНК і неперевершеній корисності ми робимо ці дані доступними та ефективними.

Вебсайт: gedmatch.com

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