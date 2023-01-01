GEDmatch пропонує безкоштовний сайт ДНК, створений для генетичних генеалогічних досліджень. Завдяки глобальній базі даних даних аутосомної ДНК і неперевершеній корисності ми робимо ці дані доступними та ефективними.

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