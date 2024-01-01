WebCatalog

MyDash

MyDash

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: mydash.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MyDash» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

DASH IS A LIGHTWEIGHT, FULL-SERVICE DASHBOARDING BUSINESS HELPING TOP ORGANIZATIONS MAKE FASTER DECISIONS BY MAKING CRITICAL DATA MORE ACCESSIBLE THAN EVER. Free Dashboard, Connectors & Visualization Business Intelligence is essential, and expensive. But it doesn't have to be. We've built a tool, major platform connectors, and a best-in-class visualization library. Our service, the only thing we get paid for, is setting it up for our partners. Our mission: soft costs and subscriptions shouldn't prevent leaders from making good business decisions.

Категорії:

Business
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: mydash.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MyDash». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Grow

Grow

grow.com

Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Venngage

Venngage

venngage.com

Databox

Databox

databox.com

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

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Cluvio

cluvio.com

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