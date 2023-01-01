Teedy — це легка система керування документами, яка має всі функції, які можна очікувати від великих дорогих рішень, але при цьому проста у використанні.

Вебсайт: teedy.io

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