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ProjeQtOr

ProjeQtOr

projeqtor.org

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

ProjeQtOr — це програмне забезпечення для керування проектами з відкритим кодом, яке об’єднує в одному інструменті всі функції, необхідні для організації ваших проектів. Він простий і легкий у використанні, охоплюючи максимум функцій управління проектами. Його особливістю, крім повноти, є орієнтація на якість. Це означає, що ви можете записувати всі події на ваших проектах, і тим самим спростити дотримання провідних стандартів управління якістю, будь то ISO, CMMI, ITIL або інші.

Вебсайт: projeqtor.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ProjeQtOr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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