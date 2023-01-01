ProjeQtOr — це програмне забезпечення для керування проектами з відкритим кодом, яке об’єднує в одному інструменті всі функції, необхідні для організації ваших проектів. Він простий і легкий у використанні, охоплюючи максимум функцій управління проектами. Його особливістю, крім повноти, є орієнтація на якість. Це означає, що ви можете записувати всі події на ваших проектах, і тим самим спростити дотримання провідних стандартів управління якістю, будь то ISO, CMMI, ITIL або інші.

Вебсайт: projeqtor.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ProjeQtOr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.