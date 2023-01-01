Dreeven — це програмне забезпечення для спільного управління проектами. Розроблений для підвищення стандартів будівельної галузі. Спростіть робочий процес. Керуйте своєю командою.

Вебсайт: dreeven.com

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