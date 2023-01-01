ManagePlaces — це платформа управління проектами для будівельних компаній. Веб-платформа пропонує багато функцій для підтримки та забезпечення легкого керування проектами та завданнями, управління документами, управління фінансами, командної співпраці та відстеження продуктивності. Пристосований до потреб будівельної галузі ManagePlaces допомагає підприємствам централізувати, автоматизувати та масштабувати свою роботу.

Вебсайт: manageplaces.com

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