WebCatalog
ManagePlaces

ManagePlaces

manageplaces.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ManagePlaces» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

ManagePlaces — це платформа управління проектами для будівельних компаній. Веб-платформа пропонує багато функцій для підтримки та забезпечення легкого керування проектами та завданнями, управління документами, управління фінансами, командної співпраці та відстеження продуктивності. Пристосований до потреб будівельної галузі ManagePlaces допомагає підприємствам централізувати, автоматизувати та масштабувати свою роботу.

Вебсайт: manageplaces.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ManagePlaces». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Cubicl

Cubicl

cubicl.io

Intervals

Intervals

myintervals.com

Forecast

Forecast

forecast.app

Hitask

Hitask

hitask.com

Dreeven

Dreeven

dreeven.com

ConectoHub

ConectoHub

conectohub.com

Yalla

Yalla

yalla.team

e-Builder

e-Builder

e-builder.net

DoneDone

DoneDone

donedone.com

Flock

Flock

flock.com

Teamhood

Teamhood

teamhood.com

BVDash

BVDash

bvdash.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності