Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DoneDone» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Простий засіб відстеження проблем. Програма Easy Help Desk. Виконайте роботу. Відстеження помилок, керування завданнями та підтримка клієнтів – усе в одній простій програмі, яка сподобається вашій команді та клієнтам.

Вебсайт: donedone.com

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