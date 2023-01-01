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Clockify

Clockify

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Вебсайт: clockify.me

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програмне забезпечення для відстеження часу, яким користуються мільйони людей. Простий додаток для відстеження робочого часу та табелів, який дозволяє відстежувати робочі години в проектах.

Вебсайт: clockify.me

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