Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Timeneye» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Timeneye — це програмне забезпечення для відстеження часу, яке допомагає командам залишатися на шляху та встигати. Відстежуйте час, контролюйте проекти та підвищуйте продуктивність.

Вебсайт: timeneye.com

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