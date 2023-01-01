WebCatalog
Unfuddle STACK

Unfuddle STACK

unfuddle.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Unfuddle STACK» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Unfuddle STACK об’єднує найважливіші інструменти для будь-якого програмного проекту. Відстеження помилок і проблем, вихідний код у Git або Subversion і довідкові матеріали бездоганно співіснують у середовищі, знайомому всій вашій команді.

Вебсайт: unfuddle.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Unfuddle STACK». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Backlog

Backlog

backlog.com

DoneDone

DoneDone

donedone.com

Jira

Jira

atlassian.com

GitLab

GitLab

gitlab.com

Axosoft

Axosoft

axosoft.com

ZenTao

ZenTao

zentao.pm

Disroot Git

Disroot Git

disroot.org

Assembla

Assembla

assembla.com

OpenProject

OpenProject

openproject.org

FogBugz

FogBugz

fogbugz.com

StackShare

StackShare

stackshare.io

Codebase

Codebase

codebasehq.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності