ZenTao — це програмне забезпечення для управління проектами з відкритим кодом, розроблене EasyCorp. Основними функціями є керування продуктами, управління проектами, керування тестами, керування документами, відстеження помилок, керування CI тощо. Це професійне керування життєвим циклом додатків (ALM), що охоплює основний процес розробки програмного забезпечення.

Вебсайт: zentao.pm

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