WebCatalog
ZenTao

ZenTao

zentao.pm

Користуватися вебзастосунком

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ZenTao — це програмне забезпечення для управління проектами з відкритим кодом, розроблене EasyCorp. Основними функціями є керування продуктами, управління проектами, керування тестами, керування документами, відстеження помилок, керування CI тощо. Це професійне керування життєвим циклом додатків (ALM), що охоплює основний процес розробки програмного забезпечення.

Вебсайт: zentao.pm

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ZenTao». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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