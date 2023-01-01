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Вебсайт: github.com

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GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та кілька функцій співпраці, таких як відстеження помилок, запити функцій, керування завданнями та вікі для кожного проекту. Зі штаб-квартирою в Каліфорнії вона є дочірньою компанією Microsoft з 2018 року. GitHub пропонує свої основні послуги безкоштовно. Її більш просунуті професійні та корпоративні послуги є комерційними. Безкоштовні облікові записи GitHub зазвичай використовуються для розміщення проектів з відкритим кодом. Станом на січень 2019 року GitHub пропонує необмежену кількість приватних сховищ для всіх планів, включно з безкоштовними обліковими записами, але дозволяє лише до трьох співавторів на репозиторій безкоштовно. Починаючи з 15 квітня 2020 року, безкоштовний план дозволяє необмежену кількість співавторів, але обмежує приватні сховища до 2000 хвилин дій на місяць. Станом на січень 2020 року GitHub повідомляє про наявність понад 40 мільйонів користувачів і понад 100 мільйонів сховищ (у тому числі щонайменше 28 мільйонів загальнодоступних сховищ), що робить його найбільшим хостом вихідного коду у світі.

Вебсайт: github.com

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