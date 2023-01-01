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Disroot Git

Disroot Git

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Вебсайт: disroot.org

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Хостинг коду та співпраця над проектом. Git від Disroot працює на основі Gitea. Gitea — це потужне, просте у використанні та легке рішення для розміщення коду та спільної роботи над проектами, кероване спільнотою. Він побудований на основі технології GIT, яка сьогодні є найпоширенішою сучасною системою контролю версій у світі.

Вебсайт: disroot.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Disroot Git». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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