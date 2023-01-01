Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Disroot Git» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Хостинг коду та співпраця над проектом. Git від Disroot працює на основі Gitea. Gitea — це потужне, просте у використанні та легке рішення для розміщення коду та спільної роботи над проектами, кероване спільнотою. Він побудований на основі технології GIT, яка сьогодні є найпоширенішою сучасною системою контролю версій у світі.

Вебсайт: disroot.org

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