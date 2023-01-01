Найповніша система управління та політики з відкритим вихідним кодом для корпоративної безпеки та відповідності.

Вебсайт: fossa.com

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