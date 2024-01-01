Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Preamble» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Preamble offers an easy to use platform and AI policy marketplace to enhance the safety and security of generative AI and LLM systems. We enable businesses to enforce safety, privacy, security, and compliance AI guardrails. Preamble, Inc. is a veteran led company.

Вебсайт: preamble.com

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