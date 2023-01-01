WebCatalog
iAM Compliant

iAM Compliant

iamcompliant.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «iAM Compliant» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Програмне забезпечення відповідності для шкіл. Охорона здоров’я та безпека в школах, відповідність політиці DfE, школи управління доброю нерухомістю, відповідність школам, приміщення та активи

Вебсайт: iamcompliant.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «iAM Compliant». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Fossa

Fossa

fossa.com

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Sentral

Sentral

sentral.com.au

PowerDMS

PowerDMS

powerdms.com

Sine

Sine

sine.co

Neverskip for Parents

Neverskip for Parents

neverskip.com

PetScreening

PetScreening

petscreening.com

Healthicity

Healthicity

healthicity.com

Eskooly

Eskooly

eskooly.com

Croner

Croner

croner.co.uk

Entrar

Entrar

entrar.in

CDC

CDC

cdc.gov

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності