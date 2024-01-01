Robust Intelligence

Robust Intelligence

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Вебсайт: robustintelligence.com

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Robust Intelligence дозволяє підприємствам захистити свою трансформацію ШІ за допомогою автоматизованого рішення для захисту від загроз безпеці. Платформа Robust Intelligence включає механізм для виявлення та оцінки вразливостей моделі, а також рекомендації та застосування необхідних захисних огорож для пом’якшення загроз додаткам ШІ у виробництві. Це дає змогу компаніям відповідати стандартам безпеки штучного інтелекту за допомогою єдиної інтеграції, яка автоматично працює у фоновому режимі для захисту програм від розробки до виробництва. Robust Intelligence підтримується Sequoia Capital і Tiger Global, а провідні компанії, зокрема ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco та Міністерство оборони США, довіряють розблокувати місію корпоративного штучного інтелекту.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: robustintelligence.com

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