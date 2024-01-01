Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Robust Intelligence» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Robust Intelligence дозволяє підприємствам захистити свою трансформацію ШІ за допомогою автоматизованого рішення для захисту від загроз безпеці. Платформа Robust Intelligence включає механізм для виявлення та оцінки вразливостей моделі, а також рекомендації та застосування необхідних захисних огорож для пом’якшення загроз додаткам ШІ у виробництві. Це дає змогу компаніям відповідати стандартам безпеки штучного інтелекту за допомогою єдиної інтеграції, яка автоматично працює у фоновому режимі для захисту програм від розробки до виробництва. Robust Intelligence підтримується Sequoia Capital і Tiger Global, а провідні компанії, зокрема ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco та Міністерство оборони США, довіряють розблокувати місію корпоративного штучного інтелекту.

Вебсайт: robustintelligence.com

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