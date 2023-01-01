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Patchstack

Patchstack

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: patchstack.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Patchstack» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Захистіть веб-сайти від уразливості плагінів за допомогою Patchstack. Будьте першим, хто отримає захист від нових вразливостей безпеки.

Вебсайт: patchstack.com

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