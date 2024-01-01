WhyLabs

WhyLabs

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Вебсайт: whylabs.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WhyLabs» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

WhyLabs дозволяє командам використовувати потужність ШІ з точністю та контролем. Від компаній зі списку Fortune 100 до стартапів, перш за все на основі штучного інтелекту, команди використовували інструменти WhyLabs для моніторингу й керування програмами машинного навчання та генеративних програм штучного інтелекту в реальному часі. Завдяки WhyLabs команди скорочують ручні операції більш ніж на 80% і скорочують час вирішення інцидентів штучного інтелекту в 20 разів. Платформа керування штучним інтелектом WhyLabs оцінює дані в режимі реального часу з підказок користувача, контексту RAG, відповідей LLM і метаданих програми, щоб виявити потенційні загрози. Завдяки детекторам загроз з низькою затримкою, оптимізованим для роботи безпосередньо в середовищах висновків, WhyLabs максимізує безпеку без відповідних витрат, продуктивності чи конфіденційності даних.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: whylabs.ai

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doopoll

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Aircover.ai

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