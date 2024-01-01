Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GPTGuard.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Keep all your ChatGPT and other LLM interactions safe and private. GPTGuard's technology replaces sensitive data in your prompts with synthetic data without affecting the context. You get all the benefits of ChatGPT without any privacy or security concerns.

Вебсайт: gptguard.ai

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