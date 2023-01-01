Безпека даних на швидкості хмари. Видимість у режимі реального часу, контроль і захист активів даних у будь-якій хмарі за допомогою керування безпекою даних (DSPM). Dig дозволяє захистити всі важливі дані, не відмовляючись від гнучкості та швидкості хмари.

Вебсайт: dig.security

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