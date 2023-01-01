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Unido

Unido

unido.us

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Видимість, контроль і безпека криптоактивів. Прості у використанні та безпечні рішення для ваших криптоактивів. Робочі процеси команди, ролі та ліміти витрат. Інструменти криптообліку та звітності. Підтримує всі основні монети та токени

Вебсайт: unido.us

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