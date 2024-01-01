Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «luxsci» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

LuxSci надає високобезпечні, орієнтовані на пацієнта комунікаційні рішення. Технологія Them SecureLine пропонує неперевершене поєднання безпеки та гнучкості, дозволяючи організаціям охорони здоров’я надавати персоналізований догляд, оптимізувати робочі процеси та збільшувати доходи, одночасно захищаючи дані пацієнтів. Рішення LuxSci сертифіковані HITRUST і призначені для підтримки потреб корпоративних медичних організацій і технологічних компаній. Вони пропонують електронною поштою та веб-рішеннями, які допомагають організаціям безпечно збирати, передавати та зберігати дані для виконання важливих бізнес-операцій. Їх безпечний маркетинг електронною поштою, безпечний API електронної пошти та інструменти безпечного шлюзу електронної пошти забезпечують безпечне спілкування пацієнтів у великих масштабах, щоб допомогти організаціям покращити залучення та покращити результати для здоров’я.

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