Програмне забезпечення транзакцій електронної пошти - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення транзакцій електронної пошти автоматизує надсилання електронних листів на основі попередньо визначених дій одержувачів. Ці інструменти необхідні компаніям для взаємодії зі своїми клієнтами, забезпечуючи своєчасне та персоналізоване спілкування. Приклади включають вітальні електронні листи для нових облікових записів соціальних мереж, підтвердження замовлень для транзакцій електронної комерції або підтвердження підписки на інформаційні бюлетені. Програмне забезпечення транзакційної електронної пошти відіграє важливу роль в утриманні клієнтів, продажах, маркетингу та зв’язках з громадськістю, надаючи релевантний вміст у потрібний час. Основні функції програмного забезпечення транзакцій електронної пошти включають: * Інструменти автоматичної відповіді на електронні листи: дозволяють автоматично надсилати електронні листи, викликані певними діями чи подіями. * Тригери на основі дій: дозволяє автоматично надсилати електронні листи у відповідь на дії користувача або системні події. * Налаштування та персоналізація: надає можливість персоналізувати електронні листи з динамічним вмістом, адаптованим до кожного одержувача. * Інтеграція з програмним забезпеченням для бізнесу: синхронізується з різними бізнес-інструментами, такими як системи CRM, платформи маркетингу електронною поштою та платформи електронної комерції, щоб використовувати дані клієнтів і максимізувати ефективність. * Адміністрування та аналітика: пропонує адміністративні інструменти для моніторингу та відстеження доставки електронної пошти, частоти відкриття, рейтингу кліків та інших відповідних показників для оцінки ефективності кампаній електронної пошти. Програмне забезпечення транзакційної електронної пошти спрощує комунікаційні процеси, покращує взаємодію з клієнтами та покращує операційну ефективність для компаній у різних галузях.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — це послуга хмарних обчислень, яку пропонує корпорація Oracle і забезпечує сервери, сховище, мережу, програми та послуги через глобальну мережу центрів обробки даних, керованих корпорацією Oracle. Компанія дозволяє надавати ці послуги на вимогу через Інтернет.
Mailtrap
mailtrap.io
Перевірте та налагодьте зразки електронної пошти, перш ніж доставити їх своїм клієнтам.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Postmark
postmarkapp.com
Поштовий штемпель доставляє ваші транзакційні електронні листи клієнтам вчасно та щоразу.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Mailgun
mailgun.com
Потужні API транзакційної електронної пошти, які дають змогу надсилати, отримувати та відстежувати електронні листи, створені з урахуванням розробників. Дізнайтеся більше сьогодні!
Mailjet
mailjet.com
Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Трансакційна служба електронної пошти: гарантована миттєва доставка Ваші транзакційні електронні листи містять важливу інформацію. ZeptoMail — це надійна та безпечна служба, яка миттєво доставляє ці важливі електронні листи. Завдяки високій швидкості доставки та чудовому розміщенню папки "Вхідні" Z...
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Courier
courier.com
Кур’єр – це найрозумніший спосіб створювати та доставляти сповіщення. Створіть один раз і надішліть на будь-який канал – електронну пошту, Slack, SMS, push тощо – через один API.
Helpmonks
helpmonks.com
Відкрийте для себе комплексну платформу для залучення клієнтів, створену для вашої команди обслуговування клієнтів із інструментами для покращення взаємодії з клієнтами. Вивчайте більше!
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Knock
knock.app
Інфраструктура сповіщень для розробників. Knock — це гнучка, надійна інфраструктура сповіщень, створена відповідно до ваших потреб.
MailerSend
mailersend.com
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Jango Mail
jangomail.com
JangoMail. Розгортання електронної пошти на рівні підприємства. Ваша електронна пошта. Жива підтримка. Звітування в реальному часі. 888-465-2646.
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
Big Mailer
bigmailer.io
Доступна маркетингова платформа електронної пошти – масова + крапельна + транзакційна – безкоштовно до 1000 контактів BigMailer підтримує всі основні типи кампаній електронної пошти – масову, автоматизовану, крапельну, автоматичні відповіді, rss на електронну пошту та транзакційну – і дозволяє відпр...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email – це маркетингова платформа, створена на основі найбільш економічно ефективного механізму доставки. Приєднуйтесь до десятків тисяч компаній, які вже надсилають свої листи!
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly — це безкоштовний інструмент електронного маркетингу, призначений для надсилання персоналізованих електронних листів та інформаційних бюлетенів вашим контактам. Ми гарантуємо успіх вашого електронного маркетингу. З цією метою ми пропонуємо безкоштовну підтримку клієнтів і консультації для...
Transpond
transpond.io
Спробуйте Transpond - простий у використанні маркетинговий пакет. Створюйте видатні повідомлення для своїх клієнтів і розвивайте свій бізнес.
ClickSend
clicksend.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами та персоналом через SMS, голосовий зв’язок, електронну пошту, мультимедіа, пряму поштову розсилку тощо за допомогою ClickSend. Від одного до масштабування за допомогою веб-програми, API або інтеграції.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — це рішення для автоматизації маркетингу та маркетингу електронною поштою, розроблене для малих підприємств, що швидко розвиваються, з обмеженими бюджетами. Наша мета — надати функції корпоративного рівня деяких наших найбільших конкурентів за доступною для кожного ціною. У більшості випадк...
Magnews
magnews.it
Magnews — це комплексне рішення для керування процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та пр...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com — це рішення для доставки та ретрансляції електронної пошти преміум-класу, яке дозволяє без зусиль надсилати та відстежувати велику кількість електронних листів.
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO — це масштабоване, надійне рішення для доставки електронної пошти. Сервери по всьому світу, надійний API і потужні звіти відрізняють нас. Спробуйте наш безкоштовний план!
Mailmodo
mailmodo.com
Не отримуєте достатньо конверсій? Скористайтеся цими найкращими ідеями електронної пошти для кожної галузі, щоб залучити, виховати та перетворити потенційних клієнтів на платоспроможних клієнтів.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus допомагає невеликим командам керувати трансакційними електронними листами за межами вихідного коду, що веде до спрощених робочих процесів і завжди актуальних електронних листів.
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
CritSend
critsend.com
CritSend — це рішення ваших проблем із доставкою. Заснована в 2007 році компанія CritSend розробила першу послугу, яка вирішила проблему доставки транзакційних електронних листів. Мета CritSend: сприяти доставці електронних листів у вхідні ваші клієнти. Усвідомлюючи проблеми з доставкою, CritSend...
rapidmail
rapidmail.com
Будь-хто може створювати та надсилати успішні інформаційні бюлетені за допомогою rapidmail. Прості у використанні, надійні доставки та повна відповідність GDPR, ви зможете надсилати сучасні інформаційні бюлетені без експертних знань з маркетингу. Приєднуйтесь до понад 200 000 клієнтів, які вже сьог...
Primailer
primailer.com
Прагнемо розвивати бізнес за допомогою електронного маркетингу. Тоді для вас PRIMAILER, де можна надсилати електронні листи та проводити кампанії масової розсилки, орієнтовані на результат. Створюйте масові електронні листи простими кроками та збільшуйте продажі з найкращим постачальником послуг ма...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend — це незалежний постачальник послуг електронної пошти (ESP), який спеціалізується на транзакційних електронних листах. Послуги AhaSend створені для забезпечення надійної та ефективної доставки ваших транзакційних електронних листів. Інші ESP ставлять вас у квадратні дужки або стягують плату...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP — це надійна та багатофункціональна служба SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), призначена для оптимізації доставки електронної пошти як для компаній, так і для окремих осіб. За допомогою TurboSMTP користувачі можуть надсилати електронні листи ефективно та безпечно, гарантуючи, що їхні по...
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer допомагає маркетинговим командам забезпечувати більш персоналізований досвід роботи з клієнтами в кожній точці взаємодії протягом усього життєвого циклу. Отримайте уявлення про поведінку та залученість вашої аудиторії, щоб створити унікальний досвід покупців. Ви можете автоматизувати ...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay — це служба транзакційної електронної пошти, яка гарантує надходження ваших транзакційних електронних листів і дозволяє отримати доступ до детальної аналітики в режимі реального часу. Надсилання вкладених файлів, рахунків-фактур, виписок з карток і скидання паролів ще ніколи не було та...
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і ...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — це транзакційна платформа електронної пошти, яка задовольняє вимоги для таких випадків використання, як електронні листи для відновлення пароля, електронні листи з одноразовим паролем, електронні листи з привітанням тощо. Платформа Mailazy допомагає вам легко надсилати транзакційні електро...
Routee
routee.net
Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки своїй надійній платформі та масштабованому API, він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому ...
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років, вдосконалюючи мистецтво та науку легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи скла...
Kasplo
kasplo.com
Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою Kasplo створено для оптимальної продуктивності та масштабованості. Відчуйте ефективне утримання клієнтів, життєвий цикл і конверсії.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint — це електронна платформа та API. Команди програмного забезпечення використовують Waypoint для створення, оркестрування та моніторингу сповіщень електронною поштою.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer — це єдина комплексна платформа цифрового маркетингу, яка дозволяє компаніям B2B і B2C, продавцям електронної комерції та агентствам розвивати відносини з клієнтами за допомогою цифрових маркетингових кампаній, транзакційних повідомлень і автоматизації маркетингу. На відміну від інших ма...
Sidemail
sidemail.io
Нова платформа електронної пошти для вашого SaaS Ось чому: легко створюйте, інтегруйте, надсилайте, автоматизуйте та аналізуйте свої електронні листи. Sidemail постачається з шаблонами для будь-яких сценаріїв і функціональністю, які дозволять вам почати роботу — за лічені хвилини. Це означає, що ви...