Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Courier» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Кур’єр – це найрозумніший спосіб створювати та доставляти сповіщення. Створіть один раз і надішліть на будь-який канал – електронну пошту, Slack, SMS, push тощо – через один API.

Вебсайт: courier.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Courier». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.