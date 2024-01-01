Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fireworks AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

The production AI platform built for developers. Fireworks partners with the world's leading generative AI researchers to serve the best models, at the fastest speeds.

Вебсайт: fireworks.ai

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