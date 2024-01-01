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Flip CX

Flip CX

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Вебсайт: flipcx.com

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Flip CX is a software company that offers an Alexa-like voice AI experience for businesses to optimize their phone channel for better customer service. Flip CX is backed by Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen, and Forum Ventures.

Категорії:

Business
Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників

Вебсайт: flipcx.com

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cogram

cogram.com

MarketingBlocks

MarketingBlocks

marketingblocks.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

LivePerson

LivePerson

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CBOT

CBOT

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