Подвоїть свою продуктивність із розумним колегою для вашої команди. Cogram використовує штучний інтелект, щоб робити нотатки під час віртуальних зустрічей, відстежувати дії та автоматизувати наступні завдання, зберігаючи конфіденційність і безпеку ваших даних.

Вебсайт: cogram.com

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