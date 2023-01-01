WebCatalog
cogram

cogram

cogram.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «cogram» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Подвоїть свою продуктивність із розумним колегою для вашої команди. Cogram використовує штучний інтелект, щоб робити нотатки під час віртуальних зустрічей, відстежувати дії та автоматизувати наступні завдання, зберігаючи конфіденційність і безпеку ваших даних.

Вебсайт: cogram.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «cogram». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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