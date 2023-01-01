Онлайн-запис екрану З легкістю записуйте свій екран, транскрибуйте, узагальнюйте відео та робіть нотатки своїх зустрічей і робочих процесів за допомогою штучного інтелекту, щоб поділитися ними зі своєю командою.

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