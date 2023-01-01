Video Highlight – це найшвидший спосіб узагальнювати та робити нотатки з відео. Video Highlight - Інструмент підсумовування відео та створення нотаток AI. Швидко узагальнюйте та робіть нотатки з відео.

Вебсайт: videohighlight.com

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