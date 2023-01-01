WebCatalog
Summify

Summify

summify.io

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Найшвидший спосіб узагальнити відео YouTube. Подкасти, ток-шоу, інтерв’ю, документальні фільми тощо! Спробуйте Summify AI, щоб отримати ключові моменти та ключові висновки, узагальнюйте та легко трансформуйте відео YouTube у різні форми за допомогою інструмента на основі штучного інтелекту.

Вебсайт: summify.io

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