Ultimate — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям масштабувати обслуговування клієнтів за допомогою розмовного та генеративного ШІ. Постійний лідер на платформі огляду G2, наша передова технологія та підтримка, орієнтована на клієнта, забезпечують автоматизований розмовний досвід у всіх текстових каналах зв’язку. Завдяки штучному інтелекту, створеному та дослідженому власними силами, і команді експертів із 150 співробітників, Ultimate нараховує гравців від DeepL до Deezer і Zendesk до Zalando серед своєї глобальної клієнтської бази. Такі компанії можуть розраховувати на досягнення рівня автоматизації в 60% у чаті, електронній пошті, обміні повідомленнями тощо — 109 мовами, цілодобово. Додатково до нашого послужного списку вимірюваної рентабельності інвестицій та економії коштів для компаній наш щойно запущений продукт UltimateGPT використовує ту саму генеративну технологію ШІ, що лежить в основі ChatGPT, щоб забезпечити точну автоматизацію підтримки за лічені хвилини.

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Вебсайт: ultimate.ai

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