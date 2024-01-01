WebCatalog

Ultimate

Ultimate

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ultimate.ai

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ultimate — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям масштабувати обслуговування клієнтів за допомогою розмовного та генеративного ШІ. Постійний лідер на платформі огляду G2, наша передова технологія та підтримка, орієнтована на клієнта, забезпечують автоматизований розмовний досвід у всіх текстових каналах зв’язку. Завдяки штучному інтелекту, створеному та дослідженому власними силами, і команді експертів із 150 співробітників, Ultimate нараховує гравців від DeepL до Deezer і Zendesk до Zalando серед своєї глобальної клієнтської бази. Такі компанії можуть розраховувати на досягнення рівня автоматизації в 60% у чаті, електронній пошті, обміні повідомленнями тощо — 109 мовами, цілодобово. Додатково до нашого послужного списку вимірюваної рентабельності інвестицій та економії коштів для компаній наш щойно запущений продукт UltimateGPT використовує ту саму генеративну технологію ШІ, що лежить в основі ChatGPT, щоб забезпечити точну автоматизацію підтримки за лічені хвилини.

Категорії:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Вебсайт: ultimate.ai

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Альтернативи

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

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Second CRM

Second CRM

secondcrm.com

Quickchat

Quickchat

quickchat.ai

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Arsturn

Arsturn

arsturn.com

Twixor

Twixor

twixor.com

VectorMind

VectorMind

vectormind.io

WideBot

WideBot

widebot.net

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