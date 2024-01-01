Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mercury» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Mercury is an easy-to-use, AI-based messaging and live-chat platform for customer experience automation. It enables businesses to provide impactful customer experiences with measurable outcomes on website chat, WhatsApp, and Facebook Messenger. Using conversational AI to take the burden of repetitive service requests off customer-facing teams, Mercury frees up live agents to focus on more complex use cases. Code-free integrations with CRM providers, e-commerce platforms, and conversation design tools allow for an easy connection with Mercury. It gives non-technical teams the ability to build sophisticated service automation with minimal setup overhead and quick time-to-market, and without per-seat charges for live-chat support agents.

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Вебсайт: mercury.ai

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