WebCatalog

Mercury

Mercury

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Вебсайт: mercury.ai

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Mercury is an easy-to-use, AI-based messaging and live-chat platform for customer experience automation. It enables businesses to provide impactful customer experiences with measurable outcomes on website chat, WhatsApp, and Facebook Messenger. Using conversational AI to take the burden of repetitive service requests off customer-facing teams, Mercury frees up live agents to focus on more complex use cases. Code-free integrations with CRM providers, e-commerce platforms, and conversation design tools allow for an easy connection with Mercury. It gives non-technical teams the ability to build sophisticated service automation with minimal setup overhead and quick time-to-market, and without per-seat charges for live-chat support agents.

Категорії:

Business
Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників

Вебсайт: mercury.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mercury». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

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Relevance AI

relevanceai.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Comm10

Comm10

comm100.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

cogram.com

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

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Social Intents

socialintents.com

Ultimate

Ultimate

ultimate.ai

Zowie

Zowie

getzowie.com

Conversica

Conversica

conversica.com

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

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