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DigitalGenius

DigitalGenius

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Вебсайт: digitalgenius.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

DigitalGenius — це платформа автоматизації взаємодії з клієнтами, яка поєднує ШІ електронної комерції з настроюваними робочими процесами та інтеграцією. Завдяки 60+ сценаріям використання для роздрібної торгівлі та електронної комерції, DigitalGenius допомагає роздрібним торговцям автоматизувати їхні відповіді на повторювані запити клієнтів, наприклад «Де моє замовлення?» і повернення/відшкодування. Це призводить до швидшого часу відповіді та вирішення, а також звільняє агентів для роботи зі складнішими запитами.

Категорії:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Вебсайт: digitalgenius.com

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Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

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