Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DigitalGenius» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

DigitalGenius — це платформа автоматизації взаємодії з клієнтами, яка поєднує ШІ електронної комерції з настроюваними робочими процесами та інтеграцією. Завдяки 60+ сценаріям використання для роздрібної торгівлі та електронної комерції, DigitalGenius допомагає роздрібним торговцям автоматизувати їхні відповіді на повторювані запити клієнтів, наприклад «Де моє замовлення?» і повернення/відшкодування. Це призводить до швидшого часу відповіді та вирішення, а також звільняє агентів для роботи зі складнішими запитами.

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Вебсайт: digitalgenius.com

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