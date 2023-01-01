WebCatalog
Twig

Twig

twig.so

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Twig» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Twig AI читає, аналізує та записує відповіді на запити клієнтів із довідкової документації, приватних джерел даних і попередніх запитів у службу підтримки

Вебсайт: twig.so

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Twig». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

AutoWrite

AutoWrite

autowrite.app

Unthread

Unthread

unthread.io

Aide

Aide

aide.app

Echofox

Echofox

echofox.io

Directly

Directly

directly.com

Caden AI

Caden AI

trycaden.com

Tekst.ai

Tekst.ai

tekst.ai

DocuDo

DocuDo

docudo.xyz

Glassix

Glassix

glassix.com

eDesk

eDesk

edesk.com

Blaze SQL

Blaze SQL

blazesql.com

FileGPT

FileGPT

filegpt.app

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності