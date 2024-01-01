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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Plum Voice» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Plum Voice is a CPaaS technology company that provides automated AI technology solutions through programmable cloud platforms. Plum Voice allows customers to choose from a suite of intelligent virtual voice agents (IVAs) or custom solutions - interactive voice response (IVR), surveys, payment processing, etc. - to automate repetitive tasks, customer interactions and business processes for cost efficiencies and cost savings.

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Вебсайт: plumvoice.com

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