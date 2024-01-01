Omni Intelligence

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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360° Contact Center Productivity Platform in the Cloud: Speech Analytics, Voice Biometrics, Automatic IVR Mapper/Monitoring, SLA/Voice Quality Monitoring, IVR/Contact Center Load/Performane Testing, Voicebot / Conversational IVR Testing and more

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Вебсайт: omniintelligence.online

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