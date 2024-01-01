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Omni Intelligence

Omni Intelligence

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: omniintelligence.online

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360° Contact Center Productivity Platform in the Cloud: Speech Analytics, Voice Biometrics, Automatic IVR Mapper/Monitoring, SLA/Voice Quality Monitoring, IVR/Contact Center Load/Performane Testing, Voicebot / Conversational IVR Testing and more

Категорії:

Productivity
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: omniintelligence.online

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Omni Intelligence». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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