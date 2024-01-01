Floatbot — це платформа розмовного штучного інтелекту на базі SaaS без використання коду, яка допомагає фінтех-компаніям і підприємствам автоматизувати підтримку клієнтів, підвищити рівень взаємодії з клієнтами та цифрову адаптацію за допомогою чат-ботів і голосових ботів на основі штучного інтелекту. Платформа DIY «No Code», яка дозволяє створювати гібридних ботів за допомогою вдосконаленого інструменту Workflow Builder і Conversational AI. Floatbot отримав нагороду Emerge50 на NPC [Nasscom Product Conclave] у 10 категоріях. Floatbot входить до п'ятірки найкращих у категорії SaaS! IDC представляє Floatbot як інноватора для банківських і фінансових послуг в Індії [11 грудня 2019 р.] Ботів, розроблених у Floatbot, можна запускати у веб-порталі, мобільних додатках (iOS та Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot також підтримує Speech to Text і Text to Speech для Voicebots. Floatbot інтегровано з Contact Center для Voicebot. Floatbot — це гібридна платформа, одна з небагатьох у всьому світі, яка дозволяє розробляти багатоканальний чат-бот і голосовий бот за кілька годин, де фінансово-технічний спеціаліст або банк можуть розробити кілька ботів, які спілкуватимуться з клієнтом через канали чату та голосу за адресою різні етапи їхньої подорожі [підтримка клієнтів, перевірка потенційних клієнтів, перевірка KYC, використання балів лояльності, нагадування про оплату, цикл зворотнього зв’язку, перехресний продаж/продаж продуктів тощо]. Floatbot дозволяє користувачам плавно перемикатися між голосовим каналом і каналом чату та зберігати попередні сеанси та контекст.

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Вебсайт: floatbot.ai

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