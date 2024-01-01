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WebCatalog

Conversed.ai

Conversed.ai

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: conversed.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Conversed.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Through our conversational AI PaaS platform we design, develop & optimize chat bots & voice bots to automatically answer questions & request from employees, drive business goals through conversational commerce, and automate customer care. Our chatbots run on our clients’ website or app, on Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams or any other chat or voice platform. After having developed an AI driven chat or voice solution for the platforms of choice, we help our clients optimize the performance of the bot towards the highest employee satisfaction, maximum return on investment or biggest cost saving.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: conversed.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Conversed.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Botpress

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BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

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Gallabox

gallabox.com

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