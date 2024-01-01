WebCatalog

konversable

konversable

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: konversable.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «konversable» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Konversable — це потужне рішення для чату, створене для задоволення ваших клієнтів і збільшення кількості запитів. Наше рішення можна використовувати в багатьох різних випадках використання. Konversable було розроблено, щоб допомогти нашим клієнтам кількома способами: * Клієнти з увімкненим резервним копіюванням чату в прямому ефірі тепер можуть отримувати сповіщення про вхідні запити на чат через додаток і навіть спілкуватися з користувачами безпосередньо в додатку. * У додатку можна використовувати всі функції живого чату, наявні в нашому хмарному рішенні, включаючи можливість передачі чатів між відділами та створення/вставлення швидких відповідей для полегшення використання. * Клієнти можуть отримувати сповіщення про будь-які потенційні клієнти, створені їх ботом, забезпечуючи швидке вжиття заходів. * Стенограми чатів у всіх каналах обміну повідомленнями можна переглядати там, де вони підключені; зокрема чати на веб-сайтах, чати Whatsapp і чати Messenger. Реактивні та проактивні функції для збільшення запитів, чатів і конверсій.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: konversable.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «konversable». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Вам також може сподобатися

Bot Libre

Bot Libre

botlibre.com

Conversed.ai

Conversed.ai

conversed.ai

BackupLABS

BackupLABS

backuplabs.io

Amio

Amio

amio.io

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

HRMatrix

HRMatrix

orblogic.com

Fleep

Fleep

fleep.io

Botco.ai

Botco.ai

botco.ai

Boords

Boords

boords.com

Cloodot

Cloodot

cloodot.com

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

typedesk

typedesk

typedesk.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.