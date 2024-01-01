Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «konversable» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Konversable — це потужне рішення для чату, створене для задоволення ваших клієнтів і збільшення кількості запитів.
Наше рішення можна використовувати в багатьох різних випадках використання.
Konversable було розроблено, щоб допомогти нашим клієнтам кількома способами:
* Клієнти з увімкненим резервним копіюванням чату в прямому ефірі тепер можуть отримувати сповіщення про вхідні запити на чат через додаток і навіть спілкуватися з користувачами безпосередньо в додатку.
* У додатку можна використовувати всі функції живого чату, наявні в нашому хмарному рішенні, включаючи можливість передачі чатів між відділами та створення/вставлення швидких відповідей для полегшення використання.
* Клієнти можуть отримувати сповіщення про будь-які потенційні клієнти, створені їх ботом, забезпечуючи швидке вжиття заходів.
* Стенограми чатів у всіх каналах обміну повідомленнями можна переглядати там, де вони підключені; зокрема чати на веб-сайтах, чати Whatsapp і чати Messenger.
Реактивні та проактивні функції для збільшення запитів, чатів і конверсій.
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