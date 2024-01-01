Канадські хмарні резервні копії Хмарне резервне копіювання бізнес-рівня, яке на 100% зберігає ваші дані в Канаді. Ми зосереджені на малих підприємствах по всій Канаді та надаємо надійний і безпечний клієнт резервного копіювання на основі програмного забезпечення, який не потребує апаратного забезпечення чи попередніх витрат. Це гібридне резервне копіювання, яке дозволяє виконувати резервне копіювання як локально, так і в хмарі. Наш клієнт включає агенти для Exchange, SQL, MySQL, Oracle, Lotus Notes і працює на Windows, Mac або Linux. Хостинг сайтів Послуга хостингу веб-сайтів, зосереджена на задоволенні потреб клієнтів веб-розробників або дизайнерів. ми забезпечуємо основні потреби в підтримці, які мають їхні клієнти, щоб вони могли зосередитися на тому, у чому вони хороші.

Вебсайт: cloudpockets.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CloudPockets». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.