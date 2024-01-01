CloudPockets

CloudPockets

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Вебсайт: cloudpockets.com

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Канадські хмарні резервні копії Хмарне резервне копіювання бізнес-рівня, яке на 100% зберігає ваші дані в Канаді. Ми зосереджені на малих підприємствах по всій Канаді та надаємо надійний і безпечний клієнт резервного копіювання на основі програмного забезпечення, який не потребує апаратного забезпечення чи попередніх витрат. Це гібридне резервне копіювання, яке дозволяє виконувати резервне копіювання як локально, так і в хмарі. Наш клієнт включає агенти для Exchange, SQL, MySQL, Oracle, Lotus Notes і працює на Windows, Mac або Linux. Хостинг сайтів Послуга хостингу веб-сайтів, зосереджена на задоволенні потреб клієнтів веб-розробників або дизайнерів. ми забезпечуємо основні потреби в підтримці, які мають їхні клієнти, щоб вони могли зосередитися на тому, у чому вони хороші.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: cloudpockets.com

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Backblaze

Backblaze

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Sync

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NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

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Datto

datto.com

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